Calciomercato Milan, intrigo Alex Jimenez! Strategia dei rossoneri, può rimanere così a Milanello

Calciomercato Milan, spunta l’intrigo legato ad Alex Jimenez: i rossoneri hanno studiato la strategia per trattenerlo a Milanello

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan vuole trattenere Alex Jimenez:

PAROLE – «Ricordiamo che Jimenez era arrivato al Milan nell’estate 2023 dal Real Madrid. Dodici mesi dopo, poi, lo spagnolo era stato riscattato per 5 milioni di euro, diventando, quindi, a tutti gli effetti del Milan, fino al 2028. I rossoneri hanno puntato molto sul 19enne, che adesso sta dando grandi garanzie a mister Sergio Conceiçao. Non è, però, tutto oro quello che luccica. In casa Milan, infatti, c’è da prestare grande attenzione al Real Madrid che, nel momento della cessione dello spagnolo al Milan a titolo definitivo, si è riservato il diritto di recompra (potrà riprenderselo pagando circa 9 milioni nel 2025 o 12 milioni nel 2026). Saranno, quindi, anche i Blancos a decidere il futuro del terzino. Tuttavia, il management rossonero potrebbe provare a rinegoziare i termini dell’accordo con il Real, per scongiurare il rischio di perdere il proprio gioiellino».