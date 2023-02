Calciomercato Milan, un obiettivo rossonero sceglie Ajax: i dettagli. Il talento belga sceglie il club olandese per il futuro

Le notizie di mercato continuano e alcune investono ancora il Milan: in questo caso, si parla di Mika Godts.

Accostato anche al Milan, il talento belga, classe 2005, non sarà però in Italia e soprattutto non in rossonero. Ufficiale il suo addio al settore giovanile del Genk, adesso l’esterno d’attacco passerà nell’accademia forse più importante d’Europa, quella dell’Ajax.