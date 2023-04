Calciomercato Milan, un top può partire: solo offerte irrinunciabili

Il calciomercato del Milan ruota intorno alla filosofia di trattenere i migliori. Ma in caso di offerte irrinunciabili…

Il calciomercato del Milan ruota intorno alla filosofia di trattenere i migliori. Tra questi rientra ovviamente Theo Hernandez. Uomo simbolo, di recente anche capitano e fresco di rinnovo di contratto. Il club lo ha blindato, ma in caso di offerte irrinunciabili tutto può cambiare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Con un divario economico sempre più netto con la Premier League, in caso di assalto sarà difficile trattenere quello che è ormai riconosciuto come il terzino più forte del mondo. Le squadre inglesi ci hanno messo gli occhi. Vitale in tal senso sarà la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.