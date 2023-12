Calciomercato Milan, i rossoneri hanno di fatto bloccato Lloyd Kelly per giugno a zero: i dettagli dell’accordo col centrale

Il calciomercato Milan continua a lavorare sia per gennaio che per giugno. Come riferito dal Corriere dello Sport, in vista dell’estate i rossoneri hanno di fatto bloccato Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza a giugno.

Il difensore firmerà un contratto di 4 anni.