Miranda-Milan, intesa raggiunta: i dettagli dell'accordo. E Furlani...

Miranda-Milan, intesa raggiunta: il terzino spagnolo bloccato a parametro zero per il prossimo 30 giugno. Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha definito l’accordo per Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia in scadenza a giugno.

Il classe 2000 firmerà un contratto di 4 anni ma Furlani è pronto ad offrire 3 milioni di euro agli spagnoli per ottenere il via libera già a gennaio.