Calciomercato Milan, si accelera per Popovic. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Popovic: accordo vicinissimo per l’arrivo a zero del ragazzo a gennaio

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è in trattativa avanzata con Popovic, stellina classe 2006 in scadenza col Partiza il prossimo 31 dicembre.

La concorrenza, in particolare quella del Bayern Monaco oltre a Barcellona e Borussia Dortmund, è alta ma i rossoneri si sono mossi in anticipo per convincere il papà ad accettare la destinazione. Prudenza fino alle firme ma moderato ottimismo: Furlani e Moncada stanno per battere il primo colpo del mercato di gennaio