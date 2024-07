Calciomercato Milan: 15 milioni di euro per Colpani! Operazione in chiusura, ecco dove giocherà l’ex obiettivo rossonero l’anno prossimo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’agente di Andrea Colpani nel pomeriggio di oggi è al lavoro al Viola Park per concludere gli ultimi dettagli dell’accordo per il passaggio del centrocampista dal Monza alla Fiorentina.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto per un’operazione totale di 15 milioni di euro che porterà il classe 1999 da Monza a Firenze. Nei mesi scorsi il calciomercato Milan aveva posato gli occhi su di lui, senza però affondare mai il colpo.