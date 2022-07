Calciomercato, Juve e Monza su Belotti. Milan defilato

Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono Belotti come vice Vlahovic, ma su di lui ci sarebbe la concorrenza del Monza. Milan defilato

Andrea Belotti è uno degli obiettivi della Juventus per il ruolo di vice-Vlahovic.

L’attaccante, svincolatosi dal Torino, rappresenta sicuramente un’opportunità da tenere d’occhio. Lo sanno bene anche altri club come il Monza che, secondo La Gazzetta dello Sport, guarderebbe all’ex granata come rinforzo in attacco se dovesse fallire la trattativa per Petagna.