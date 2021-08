Calciomercato, il Torino si fa avanti per un giocatore del Milan

Il Torino si è fatto avanti con il Milan per un giocatore. Come noto, i rossoneri hanno anche necessità di effettuare qualche cessione

Il Torino si è fatto avanti con il Milan per un giocatore. Come noto, i rossoneri hanno anche necessità di effettuare qualche cessione per finanziare il mercato. I granata hanno chiesto Caldara in prestito per la prossima stagione.

Maldini vorrebbe inserire anche l’obbligo di riscatto, ma pur di alleggerirsi dell’ingaggio di alcuni esuberi, sarebbe disposto a concedere il diritto di riscatto. Il Toro deve però guardarsi dalla concorrenza del Venezia che per primo aveva chiesto notizie sul centrale.