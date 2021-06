Calcio femminile: la Serie A inizierà il 29 agosto. Tutti i dettagli

La Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato della prossima Serie A

Il 29 agosto nasce la nuova stagione del calcio femminile. E’ questa la data scelta dalla Divisione Calcio Femminile per l’inizio del campionato di Serie A 2021-22. Sarà un campionato a 12 squadre, con la Juventus che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia nelle ultime quattro stagioni: le prime due classificate guadagneranno l’accesso alla Champions League, mentre retrocederanno in Serie B le ultime tre, in vista del primo campionato femminile professionistico che sarà composto da dieci squadre, così come stabilito dal Consiglio Federale. Nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 12 settembre, le gare saranno disputate in orario preserale o serale.

Confermata la formula della Supercoppa italiana rispetto all’edizione 2020-2021. Parteciperanno la Juventus e il Milan, rispettivamente prima e seconda nell’ultimo campionato, la Roma come squadra vincitrice dell’ultima Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso il campionato al terzo posto e che subentra in quanto il Milan – finalista dell’ultima Coppa Italia – ha acquisito il diritto a disputare il trofeo tramite il secondo posto in campionato. Nelle semifinali, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si andrà direttamente ai tiri di rigore. Nella finale, invece, saranno previsti due tempi supplementari da 15′ ciascuno. Le date della Coppa Italia e della Supercoppa saranno oggetto di successivo comunicato ufficiale