Calamai: «Zaniolo sarà un’avvincente storia di mercato»

Luca Calamai, noto giornalista, ha analizzato la vicenda di mercato relativa a Nicolò Zaniolo: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così di Nicolò Zaniolo, accostato anche al Milan:

«Zaniolo è una storia straordinaria e se non finisce il 31 gennaio finirà al termine della stagione. Si costruirà qualcosa per il suo trasferimento e su questo ho pochi dubbi. La Juve è un grande punto interrogativo, ci sarà una grande fuga? Chiesa e Vlahovic resteranno? In casa bianconera si prospettano almeno 2-3 anni senza titoli. Poi c’è da capire cosa vorrà fare l’Inter su Skriniar, se accetterà di perderlo a zero o se deciderà di cederlo a gennaio, evitando così una replica del caso Donnarumma. E poi attenzione alla situazione attaccante a Firenze, perché la Fiorentina un attaccante lo prenderà. Tutti parlano di un mercato senza soldi, ma quando non ci sono soldi servono le idee e verrà a galla la competenza».