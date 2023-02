Calamai su Leao: «Il Milan deve fare carte false per tenerlo»

Luca Calamai ha rilasciato qualche dichiarazione sul rinnovo di Rafael Leao. Le sue parole a Tuttomercatoweb

«Il gol di Di Maria straordinario, ti fa capire la differenza tra i grandi giocatori e i calciatori normali. Lukaku ha segnato un rigore importante, questo gol può avere una valenza importante per il finale di stagione dell’Inter. E il Milan deve fare carte false per tenere Leao. Riusciranno i tre club a tenere i tre giocatori? Hanno storie diverse. Il Napoli produce anche questo effetto, obbliga le inseguitrici ormai fuori dalla lotta Scudetto a pensare già al mercato estivo. Io voterei per tenere Leao, perché Di Maria credo abbia già detto di voler andare via. Leao è la speranza del futuro per il Milan»