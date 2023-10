Calamai senza filtri: «Pioli non è più padrone del Milan». Le sue parole sul tecnico rossonero e sulla situazione in casa Milan

Luca Calamai ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli e della situazione in casa Milan. Ecco le sue parole:

«Pioli 5, è in difficoltà. Fatico a riconoscere l’uomo che conosco. Ha perso la magia, non riesce più ad avere l’intuizione giusta. Uno dei grandi punti di forza è stato quello di essere in simbiosi col suo gruppo di lavoro, cosa che non è successo contro il Napoli. Pioli non è più padrone del Milan. Sento parlare di Ibra, ma non servono figurine. Servono delle figure importanti in società».