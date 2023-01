Calamai: «La finale di Supercoppa Italiana doveva giocarsi a San Siro»

Luca Calamai ha criticato la scelta di far disputare la finale di Supercoppa Italiana a Riyad: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così della finale di Supercoppa Italiana:

«La finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter si deve giocare a San Siro con 100 mila persone, non a Riyad. Dobbiamo riportare i bambini allo stadio. La questione plusvalenze Juventus è molto intricata, ma non riguarda solo la Juventus. È una pratica comune non solo in Italia, ma sicuramente ora si sta andando oltre. Se a questo aggiungiamo le parole di Dino Baggio e soprattutto i temi che ci regala il campionato, ovvero uno Scudetto già assegnato e una retrocessione già scritta per le ultime tre si crea un quadro preoccupante per il nostro calcio. C’è un senso di abbandono verso il calcio che è impressionante. Questo parte dalla Federazione e parte dal Covid. Se i temi più importanti del calcio italiano sono la carta Ronaldo e le preoccupazioni di Dino Baggio allora chiudiamo tutto».