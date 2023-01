Calamai: «Il Milan si è sciolto, ora rischia la Champions»

Luca Calamai, giornalista, ha parlato del Milan e della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«È impressionante, è una squadra sciolta ma non di colpo. Qualche segnale si era già colto, ma questa è una somma di situazioni che hanno fatto sparire i Campioni d’Italia. Si inizia dalle scelte del mercato, c’è stata un po’ di presunzione di una persona che apprezzo molto come Paolo Maldini. Questa volta non ne ha indovinata praticamente nessuna. Dovevi puntare su delle certezze per far crescere il progetto, non continuare a cercare fenomeni che nessuno vede. È sparito poi Leao. Quando un giocatore di grandissimo talento finisce in un vortice come quello che lo riguarda sul fronte contratto serve grande personalità e secondo me questa manca a Leao. La sua vicenda è stata tirata troppo per le lunghe, c’è un momento in cui devi chiuderla e il Milan non lo ha fatto. Milan, Inter e Juve non devono solo pensare al Napoli, devono guardarsi dietro. Il Milan rischia di non andare in Champions l’anno prossimo»