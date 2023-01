Calamai: «Il calcio italiano deve ritrovare credibilità»

Il giornalista Luca Calamai ha parlato del caso plusvalenze e della situazione del calcio italiano: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha dichiarato:

«Provo grandissimo dispiacere per i tanti milioni di tifosi juventini che si ritrovano a passare in pochi anni da Calciopoli a questo caso plusvalenze. Bisogna pulire il calcio da chi non rispecchia le regole e dare le certezze alla gente che chi sbaglia paga, qualsiasi squadra sia. Deve vincere sempre il calcio. E poi bisogna fare il punto sulla situazione attuale del calcio italiano. La Lega Serie C non ha un Presidente, l’AIA non ha un Presidente, c’è una spaccatura totale tra la Lega Serie A e la Federazione. Non si può vivere sempre in conflitto, il calcio con il Covid ha perso quasi il 20% dei suoi appassionati, voi pensate che con tutta questa faccenda torneranno a seguire il calcio? Se non capiamo che stiamo picconando una casa traballante allora non si recupera più. Al nostro calcio serve credibilità».