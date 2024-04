Calafiori Milan: la Juventus prepara la mossa per battere la concorrenza, i dettagli

Riccardo Calafiori è oggetto di desiderio del calciomercato Milan. Il difensore però piace anche alla Juventus

Tra i possibili addii in vista della prossima sessione estiva in casa Bologna c’è quello di Riccardo Calafiori. Il terzino è in orbita calciomercato Milan per un possibile rinforzo nel reparto. I rossoneri però devono fare i conti con la concorrenza della Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è il grande obiettivo dei bianconeri per il reparto difensivo.