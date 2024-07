Calabria via dal Milan? Interesse concreto del Galatasaray, cosa succede per il rinnovo del capitano rossonero

Come riportato da Marco Demicheli a Sky Sport 24, il Galatasaray spinge forte per avere Davide Calabria. Sbagliato parlare di una trattativa per la cessione del capitano del Milan, ma comunque i turchi hanno un interesse concreto per lui.

Il contratto di Calabria scade a giugno 2025, tra un anno: per ora non c’è una trattativa avanzata per il suo rinnovo di contratto, e l’imminente arrivo di Emerson Royal e il dirottamento di Kalulu a destra sono segnali di una possibile partenza.