Calabria sullo scudetto: «In molti hanno investito di più, ma noi diamo tutto». Le parole del terzino rossonero

Davide Calabria parla così a Sportmediaset della corsa scudetto.

SCUDETTO – «Tutte e tre siamo delle grandi squadre. A inizio anno i favoriti erano altri probabilmente, ma noi ci abbiamo creduto sempre. Non ci siamo posti limiti. Non siamo perfetti ovvio, ma non lo è nessuno. Dobbiamo sfruttare tutto il potenziale che abbiamo e siamo fiducioso. Stiamo dando tutto per cercare di portare a casa qualcosa che da anni manca. Diverse squadre hanno investito di più di noi, ma noi ci crediamo allo scudetto».