Calabria Milan, rebus sul futuro del capitano: non è da scartare questa clamorosa ipotesi

Calabria Milan, le ultimissime notizie sul futuro del capitano del club rossonero. Non è da scartare questo clamoroso scenario

Davide Calabria, capitano del Milan, non ci sarà nella prossima partita di Serie A contro l’Udinese. I rossoneri, infatti, domani alle 18.00 sfideranno la squadra friulana a San Siro.

Tornando a parlare del terzino italiano regna ancora grande incertezza attorno al suo futuro. Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno 2025 e, come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato rinnovo, non è da escludere una sua partenza prematura a metà stagione.