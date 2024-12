Calabria Milan, l’addio è sempre più probabile: il Como ci prova, contatti avviati. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto

Calabria e il Milan sono destinati a dirsi addio. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto a giugno 2025 e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà via Twitter è considerato in uscita.

Non solo, perché su Calabria avrebbe messo gli occhi il Como. La squadra allenata da Fabregas avrebbe già avviato i contatti per prendere il terzino.