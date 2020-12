Calabria: «Miglior momento della carriera. Obiettivo? Lo impone la storia»

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida tra Milan e Sassuolo in programma domenica

Davide Calabria ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole del terzino italiano: «E’ il miglior momento della carriera sia dal punto di vista fisiche e mentale ma anche per la squadra. Sono contento ma dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo senza badare agli altri. Il Milan deve sempre puntare più in alto possibile: normale puntare ai primi quattro posti perché parla la storia».

VETTA – «Siamo qui in alto, stiamo giocando bene nonostante gli infortuni. La qualità c’è non dobbiamo distrarci e continuare a lavorare per rimanere in queste posizioni fino alla fine».