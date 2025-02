Calabria, l’addio al Milan è da brividi: il messaggio dell’ex capitano per i tifosi rossoneri

Calabria ha mandato un messaggio tramite i propri profili social. L’addio è davvero commovente

Davide Calabria, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan–Inter, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio d’addio ai rossoneri.

LE PAROLE D BRIVIDI – «È stato un viaggio incredibile. È stata una vita intera. Son cresciuto con questa maglia cucita sulla pelle, che mi ha insegnato tanto, che mi ha fatto vivere tante esperienze e che mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Son riuscito a far avverare il sogno che avevo fin da bambino, di poter giocare per il Milan. Son riuscito a vincere con questa maglia. Ne sono diventato capitano. È stato un orgoglio. Nessuno potrà mai cancellare questa storia e l’amore che provo per questa squadra. Ho davvero amato ogni istante di questo lungo viaggio, e per sempre così sarà. Ho sempre dato tutto ciò che avevo, in ogni giorno trascorso con questi colori addosso. Sono fiero di ciò che ho fatto qui, sono davvero felice d’aver conosciuto così tante persone fantastiche che mi hanno accompagnato in questi 18 anni insieme. Dai primi anni di settore giovanile fino agli ultimi a Milanello, che sempre sarà come casa. Avrei un’infinità di cose da dirvi, ma sarebbero davvero troppe… Voglio solo dirvi che è stato un piacere, dal primo all’ultimo istante e che mi mancherete tanto. A tutti voi, a tutti i tifosi, sono davvero felice d’avervi incontrato, vi amerò sempre.

Grazie davvero dal profondo del cuore, per tutto».