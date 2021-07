Calabria: «Ibra? finché c’è stato eravamo davanti, poi abbiamo cambiato qualcosa»

Calabria, rinnovo recentissimo con il Milan, intervistato dal Corriere dello Sport, il terzino ha commentato così quanto accaduto

Calabria, rinnovo recentissimo con il Milan, intervistato dal Corriere dello Sport, il terzino ha commentato così quanto accaduto.

IBRA – «Fino a quando lo abbiamo avuto, siamo stati davanti noi. Ibra è un fuoriclasse e mi auguro che torni il prima possibile perché ha avuto un infortunio non piacevole. Quando si è fatto male, a novembre, per un po’ abbiamo tenuto duro, ma alla lunga ci è mancato. Se avesse giocato sempre, avremmo di sicuro conquistato più punti perché per i difensori non è facile affrontarlo. Quando non c’era, abbiamo dovuto cambiare qualcosa».