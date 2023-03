Calabria a sorpresa: «Dopo il ritiro non resterò nel calcio»

Davide Calabria, capitano del Milan, ha ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio dopo il ritiro: le sue dichiarazioni

Ospite a Stasera c’è Cattelan, Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato così della sua vita post ritiro dal calcio giocato:

«Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio dopo il ritiro. Ho la passione per il vino grazie a mio nonno. Una passione che non posso mantenere per via dell’attività calcistica».

