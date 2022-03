Cagliari Milan: tre giocatori di Mazzarri in dubbio. Ultime dall’infermeria dei sardi verso il match coi rossoneri

L’edizione odierna de L’Unione Sarda fa il punto sulla situazione nell’infermeria del Cagliari. Mazzarri si divide tra il sollievo per aver pienamente recuperato Ceter che potrebbe costituire un’alternativa in attacco e la preoccupazione per altri tre rossoblù attualmente ai box.

Stando a quanto riferito dal quotidiano cagliaritano, in questi giorni lo staff medico valuterà le condizioni di Dalbert che ha rimediato una botta nel match con lo Spezia, del solito Nandez ancora alle prese con una lesione al collaterale che lo costringe a stare lontano dal campo dal 19 gennaio. Da monitorare anche Luca Gagliano, ko per un affaticamento muscolare accusato nella rifinitura. Tutti e tre sono in dubbio per Milan.