Cagliari Milan: le probabili scelte di Mazzarri in vista del match dell’Unipol Domus contro i rossoneri

A due giorni dalla sfida con il Milan all’Unipol Domus, il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri riflette e studia la formazione ideale da far scendere in campo.

Stando a quanto riportato da L’Unione Sarda, non ci dovrebbe essere alcun cambio in difesa: confermato dunque il solito trio composto da Goldaniga, Lovato e Altare. Dubbi invece a centrocampo con Deiola, Marin, Grassi e Baselli che si contendono il posto da titolare nel mezzo e in attacco dove si dovrà trovare la spalla giusta per capitan Joao Pedro: Pavoletti, attualmente, sarebbe favorito a Keita e Pereiro.