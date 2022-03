Cagliari Milan, i rossoblù si ritrovano ad Asseminello: obiettivo riscatto

Questo pomeriggio il Cagliari di Walter Mazzarri si ritroverà al centro Sportivo di Assemini per iniziare la preparazione in ottica Milan

La sconfitta di sabato con lo Spezia è una ferita che colpisce nell’animo il Cagliari. Questo pomeriggio, i rossoblù si ritroveranno al Centro Sportivo di Assemini con tante nuove consapevolezze: c’è ancora tanto da fare, l’atteggiamento e la prestazione vista al Picco non possono assolutamente bastare per una salvezza che sembrava più vicina ma che invece è ancora tutta da conquistare.

Prossimo avversario il Milan, poi la sosta con la Nazionale impegnata con i playoff in vista dei Mondiali. Una settimana per prepararsi al meglio, una settimana a partire da oggi in cui, sottolinea L’Unione Sarda, sarà fondamentale lavorare a tutto tondo, sia sul versante psicologico, sia sul versante fisico.