Cagliari Milan, Fonseca avvisa: «La gente non si rende conto di quanto sia difficile…». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Fonseca ha parlato in zona mista dopo la vittoria clamorosa del Milan al Bernabeu per 1-3 contro il Real Madrid di Ancelotti. Di seguito la battuta sul prossimo match di campionato contro il Cagliari.

CAGLIARI MILAN – «In Italia, le persone non capiscono, è veramente difficile. Vediamo infatti le squadre in Europa che giocano contro le squadre italiane che marcano uomo a uomo come il Leverkusen contro l’Atalanta. È difficile. Loro non hanno questo scenario, noi abbiamo questo scenario quasi in tutte le partite. La Serie A è il campionato più difficile del mondo, ne sono sicuro».