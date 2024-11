Cagliari Milan, Fonseca non può fare a meno di lui: non c’è riposo, giocherà anche in campionato sabato pomeriggio

Verso Cagliari Milan è certo di un posto Youssouf Fofana. Il francese è irremovibile nelle logiche tattiche di Fonseca, anche perchè manca un sostituto vero nel suo ruolo. Dunque, sabato pomeriggio toccherà ancora all’ex Monaco.

Accanto a lui, a formare la coppia perfetta, ci sarà Tijjani Reijnders. L’olandese in grandissima forma dopo il gol di Madrid in Champions, il terzo in due partite in Europa.