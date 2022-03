Cagliari Milan, a centrocampo lo scontro tra Tonali e Marin

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi in Cagliari Milan.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi in Cagliari Milan.

RĂZVAN MARIN vs SANDRO TONALI

Due certezze a confronto, entrambi con l’8 sulla schiena: da una parte Marin, dall’altra Tonali. Il duttile rumeno è uno dei punti di forza della formazione di Mazzarri, che infatti lo schiera alternativamente come trequartista, centrale di centrocampo o mezzala. Il rendimento è sempre alto, l’affidabilità massima. Răzvan, classe 1996, spicca nelle statistiche di squadra per passaggi effettuati (972), passaggi nella metà campo offensiva (577), cross effettuati (103) e presenze (28). Il Cagliari è invece un’avversaria speciale per Tonali, che contro i sardi sia ha esordito in Serie A il 25 agosto 2019 (con il Brescia), sia trovato il primo gol con la maglia del Milan, nella gara d’andata di questo campionato, su punizione. Come Marin, è leader di squadra per passaggi nella metà campo offensiva (603) e cross effettuati (89), oltre ai passaggi nella propria metà campo (879).