Cabrini: «Perdo un fratello. Ciao Paolo, mi manchi e mi manca tutto di te»

Cabrini ha preso parola sull’altare nel corso della celebrazione del funerale di Paolo rossi. Le parole del suo grande amico ed ex compagno

Cabrini ha preso parola sull’altare nel corso della celebrazione del funerale di Paolo rossi. Le parole del suo grande amico ed ex compagno.

DALL’ALTARE- «Ciao Paolo, non sei più tra noi. Ho perso un amico, un fratello. Le emozioni che abbiamo condiviso hanno stravolto la nostra vita, abbiamo combattuto, vinto e a volte perso. Insieme abbiamo conosciuto il significato vero di un gruppo, il nostro gruppo. Non credevo che ti saresti allontanato così presto, ti vedo ancora scartare una caramella e metterla in bocca, con la tua velocità. Mi manchi, mi mancano le tue parole, le tue battute, i tuoi scherzi, le tue improvvisate e il tuo sorriso. Quelli come te rendono bella l’amicizia. Grazie, perché se sono quello che sono lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato. Ciao Paolo, sarai sempre dentro di me».