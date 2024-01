Buongiorno Milan si scalda: contatti in corso col Torino, ecco la prima OFFERTA per il difensore granata. Le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare modo sul tema difensore. I rossoneri stanno andando avanti nei contatti con il Torino per cercare di arrivare a Buongiorno.

Le difficoltà non sono poche: il problema principale è che il presidente Cairo non vuole privarsi del 24enne e per questo ha chiesto cifre molto alte. Il Milan ci ha provato inserendo nei dialoghi il cartellino di Colombo, ma la risposta per ora è stata negativa.