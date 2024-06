Buongiorno Milan: il Napoli non ha fretta, la STRATEGIA del club e la distanza col Torino

Luca Marchetti, intervenuto a Sky nell’edizione dedicata al mercato ha fatto il punto sul futuro di Buongiorno, accostato anche al Milan

Le parole di Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato. L’esperto ha fatto il punto sul futuro di Buongiorno, accostato anche al Milan, ma vicino al Napoli:

LE PAROLE – «Il Napoli non ha fretta, sa che comunque non potrebbe avere a disposizione il giocatore prima della fine dell’Europeo e del periodo di vacanze. L’offerta al quale piano piano si sta arrivando è 35-40 milioni a fronte di 45 milioni di richiesta, arrivati a questo punto non si fa saltare la trattativa per così poco»