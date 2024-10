Buffon PRESENTE sugli spalti per Lucchese-Milan Futuro: fresco di NOZZE l’ex portiere ha SEGUITO la gara di Serie C

Come riportato da Milannews.it, Gianluigi Buffon era presente ieri sera sugli spalti dello stadio di Lucca per seguire Lucchese contro Milan Futuro. La gara valevole per il campionato di Serie C, girone B, è terminata con il risultato di 1-1.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Saporiti, è arrivato il pareggio degli uomini guidati da Daniele Bonera grazie al colpo di testa di Hodzic. L’ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale si è goduto la sfida per tutti e 90 i minuti.