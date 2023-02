Buffon: «Il Milan è stato bravo a gestire la difficoltà». Le parole dell’ex portiere della Juve sui rossoneri

Intervistato da La Stampa, Gianluigi Buffon ha parlato così del Milan e delle difficoltà di questo anno.

Ecco le sue parole: «Non ho visto la partita con il Tottenham ma so che ha offerto una buona prestazione, superando un momento duro e per me comprensibile. Sono stati bravi a gestire le difficoltà»