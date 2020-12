Bufera su Neymar: party di 5 giorni fino a Capodanno con oltre 500 invitati

L’attaccante del PSG Neymar è finito sotto i riflettori della cronaca per aver organizzato un party di 5 giorni con oltre 500 invitati

Ancora una volta Neymar è finito sotto riflettori mediatici. L’attaccante del PSG infatti, in barba alle regole anti Covid-19, avrebbe organizzato una festa di capodanno lunga cinque giorni, con 500 oltre invitati in un resort a Rio de Janeiro.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il brasiliano avrebbe proibito agli invitati di portare il cellulare per evitare che qualche foto o filmato finissero su internet. Qualora non bastasse, l’ex Barcellona si è premurato anche di insonorizzare la dependance dove si balla e in cui vi era una banda musicale e di affittare le case vicine per 5mila euro al giorno così da evitare problemi con i vicini.