Bucciantini sul Milan: «Aveva perso consapevolezza, ora invece l’ha ritrovata». Le parole del giornalista

Marco Bucciantini ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

«Il Milan non si sentiva più forte, si sentiva fragile. Le partite andavano anche molto peggio rispetto a come venivano giocare. Pioli ha fatto qualcosa per ridare un po’ di consapevolezza alla sua squadra e hanno fatto risentire più forti i suoi giocatori. Il Milan aveva perso questa consapevolezza, ora invece l’ha ritrovata. La vittoria con il Tottenham è la vittoria più prestigiosa degli ultimi anni».