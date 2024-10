Bucciantini da brividi sui tifosi: «Prezzi dei biglietti umilianti! Senza la gente il calcio non esisterebbe...»

Bucciantini in esclusiva: le dichiarazioni del noto giornalista sulla questione. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Marco Bucciantini, noto volto televisivo di Sky Sport e scrittore, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni sul periodo che sta attraversando il Milan e non solo. Di seguito un bellissimo discorso che coinvolge gran parte dei tifosi della Serie A.

I tifosi non sono più rispettati nel calcio moderno?

«I prezzi allo stadio sono irrispettosi e umilianti per i tifosi. Non puoi spremere di più dalla gente: senza di loro il calcio non esisterebbe. I tifosi sono gli unici che veramente investono nel calcio senza chiedere nulla in cambio. La gente dev’essere curata con molta più cura».