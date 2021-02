Milan, Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ Marco Bucciantini ha parlato dell’attacco rossonero e del ruolo di Ibrahimovic

«Ibrahimovic è stato re in area. Sono stati bravi anche i giocatori a fianco a lui come Leao, in una posizione non sua o Rebic che è stato sempre concentrato. E’ difficile difendere contro il Milan perché attacca con velocità».