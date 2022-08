Marco Bucciantini intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan anche in ottica calciomercato. Le parole

«Il Milan è una squadra che ha le idee chiare in campo e fuori. Sul mercarto non aspetta i giocatori, se li va a scegliere e si può prendere il tempo per sceglierli, questo li rende sereni»