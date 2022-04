Bucchioni: «Scudetto a Milan o Inter, Napoli tagliato fuori»

Enzo Bucchioni ha eliminato il Napoli dalla corsa scudetto dopo il pari contro la Roma: Milan e Inter per il tricolore

Ospite di Calcissimo, Enzo Bucchioni ha analizzato la corsa scudetto alla luce del pareggio del Napoli ieri contro la Roma:

«Se guardo il calendario il Napoli può ancora vincere lo scudetto, ma se guardo il fatto che in due partite in casa nel momento decisivo ha fatto un punto, delle perplessità mi vengono. E se guardo le prestazioni, le perplessità aumentano ancora. Perciò ora come ora ti dico che la questione per il titolo, salvo stravolgimenti enormi, riguarda Milan e Inter».