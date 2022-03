Bucchioni: «Il derby di Coppa decisivo anche per lo scudetto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha analizzato il derby di Coppa Italia di questa sera contro l’Inter: le sue parole

Intervenuto a Calcissimo in onda su Top Calcio 24, Enzo Bucchioni ha detto la sua sul derby di Coppa Italia di questa sera:

«Il derby è una partita senza pronostico. Credo che l’Inter abbia molta voglia di rivincita dopo aver perso il derby di campionato. Chi vince, ritrova delle energie mentali per dire ‘ci sono ancora’. Questa partita è importante sia per la Coppa Italia ovviamente, ma anche in chiave scudetto potrebbe dirci molto».