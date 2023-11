Bruno Astori: «Sono molto emozionato. San Siro ha avuto un grande significato per Davide». Le parole del fratello

Il fratello di Davide Astori, Bruno, è intervenuto a Milan Tv per ringraziare i rossoneri della raccolta fondi per la riqualificazione di un campo sportivo a Milano.

PAROLE – «Sono molto emozionato e ringrazio di cuore Fondazione Milan per aver contribuito a una bella iniziativa sociale per i giovani, insieme alla nostra associazione “Davie Astori”. San Siro ha avuto un grande significato per Davide e la nostra famiglia, questo posto sarà sempre nel nostro cuore».