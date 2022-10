Brunelli: «Milan Femminile? Asllani spettacolare ma la difesa..»

Gaia Brunelli è intervenuta ai microfoni di Tutto calcio femminile dicendo la sua sul Milan femminile con focus sul mercato delle rossonere

«Credo che a livello di mercato il Milan abbia fatto bene con l’arrivo di Asllani, che oltre ad essere una grande calciatrice spettacolare è anche un personaggio quindi questo fa bene anche a livello di appeal. Purtroppo secondo me invece in difesa non è stato fatto bene. Credo che qualche piccolo intervento verrà fatto nel mercato invernale, perchê la spagnola Codina era fortissima e la sua assenza è stata notevole».

«ln tal senso la polacca Mesjasz ha avuto un inizio molto difficile, Fusetti è costretta a giocare da centrale e sta facendo bene nell’arginare le avversarie però rispetto all’anno scorso dove c’era Agard è molto meno brava nell’impostazione. Quindi se giochi a tre e hai il libero che non imposta fai fatica, fai fatica a far ripartire e a cominciare l’azione. E secondo me questo ha pesato tantissimo all’inizio. Questo unito anche all’infortunio di Guagni che quest’anno avrebbe dovuto agire nelle tre di difesa. Quindi credo che in questo reparto vada sistemato qualcosa. Poi penso che per gli altri ruoli non ci sono problemi»