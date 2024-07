Broja Milan, AUMENTA la concorrenza! Un top club si MUOVE. Ultime

Broja-Milan, aumenta la concorrenza per l’attaccante albanese del Chelsea: Juve in pressing come alternativa a Milik

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe essere costretto a cancellare dal proprio taccuino per quanto riguarda gli obiettivi in attacco il nome di Armando Broja.

La Juve di Giuntoli infatti avrebbe contattato il Chelsea per il prestito della punta come possibile alternativa a Milik, destinato alla cessione in Turchia. Prossimi giorni decisivi, anche se al momento ci sono stati solo sondaggi esplorativi.