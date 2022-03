Brescia, esonero Inzaghi: Cellino ha deciso, in arrivo Corini. L’avvicendamento questa volta è reale

Questa volta non si torna indietro in casa Brescia. Massimo Cellino ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi, poco importa se nel contratto stipulato con il tecnico c’è scritto non è licenziabile se la squadra è fra le prime 8 della classifica. Anche se Inzaghi, ricevuta comunicazione dell’esonero, andrà per vie legali.

Per sostituirlo è in corso il vertice con Cellino, il d.s. Marroccu e Corini che dovrebbe firmare e dirigere già oggi l’allenamento. Per lui si tratterebbe della terza esperienza a Brescia da allenatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.