Bremer e Dybala, il Black Monday dell’Inter

Non certo il lunedì che i tifosi dell’Inter si aspettavano: la Roma accoglie Dybala, la Juve sorpassa per Bremer

Calciomercato da incubo potrebbe non essere solo un nuovo format televisivo, ma anche la perfetta sintesi di un lunedì che ha visto l’Inter perdere (o quasi) in una manciata di ore Dybala e Bremer. E secondo sostanzialmente tutti i giornalisti e gli opinionisti, fino a pochi giorni fa pareva improbabile, se non impossibile.

La strategia dell’attesa infinita questa volta ha detto male, malissimo a Beppe Marotta e al club nerazzurro. Senza liquidità, senza cessioni formalizzate e senza una proprietà che potesse allargare i cordoni della borsa.

Impensabile d’altronde che Paulo Dybala potesse aspettare ancora a lungo. Da svincolato di lusso, la dead line di metà luglio era già ragionevolmente dilatata nei tempi. E così è stata bravissima la Roma a convincere la Joya, scaricato di fatto dall’Inter dopo l’imprevedibile ritorno di Romelu Lukaku.

Ma ancor più clamoroso è lo scenario che si sta concretizzando intorno a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è rimasto “bloccato” dal Biscione per quasi sette mesi, con gradimento reciproco e volontà di unirsi ben chiara.

Eppure la trattativa non ha mai trovato conclusione definitiva, immobilizzata dalla mancata cessione di Skriniar al Paris Saint Germain e da altri movimenti in uscita secondari che i nerazzurri non hanno saputo perfezionare.

E così ecco la Juve fiondarsi sul giocatore, operando il sorpasso alla penultima curva grazie ai soldi freschi in arrivo dal Bayern Monaco per De Ligt. La palla è ora in mano al giocatore e al Torino, con il Presidente Cairo che potrebbe ben dimenticare i campanilismi cittadini e incatenare l’Inter al suo pazzesco Black Monday.