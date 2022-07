Breda: «I principi di Pioli in campo sono dinamici»

Roberto Breda, famoso allenatore, ha parlato dei principi tattici di Stefano nel pre-partita di ZTE-Milan: le sue parole

Intervenuto a Sportitalia, Roberto Breda ha parlato così di Stefano Pioli:

«Contro il Colonia abbiamo visto che Pioli abbia cambiato qualcosa, notando che non esiste un solo modo di fare calcio ma che bisogna analizzare e valutare i momenti in cui giocare o alti o stare più basso. Nel possesso il Milan non gioca col 4-2-3-1, ma ruota con la difesa a 3 con un terzino oppure abbassando un centrocampista. È passata una settimana, sono arrivati altri giocatori, i carichi di lavoro daranno miglioramenti. I principi sono gli stessi, ma poi vengono praticati con situazioni diverse».