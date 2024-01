Brassier Milan: si può chiudere a 10 milioni ma spunta un’alternativa! Se salta c’è già il sostituto

Brassier Milan: si può chiudere a 10 milioni ma spunta un’alternativa! Se salta la dirigenza ha già il sostituto

Non solo il ritorno di Gabbia e lo sprint per Terracciano perché, come riferito da Calciomercato.com, Moncada e D’Ottavio sono molto attivi anche su un altro tavolo, ovvero quello relativo al difensore francese del Brest Lilian Brassier.

Il classe ’99 piace molto al calciomercato Milan, che sta valutando di chiudere l’operazione a circa 10 milioni di euro (contatti importanti anche nella giornata di ieri). Se non dovesse arrivare la fumata bianca per il giovane centrale, allora il club rossonero potrebbe anche valutare l’idea di dare più spazio a Simic.